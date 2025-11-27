香港宏福苑大火奪44命 專家曝狂燒不停關鍵

▲香港宏福苑大火，專家推測工地使用的防護網並未採用阻燃材質，無阻燃作用下造成火舌沿著外牆防護網一路往上蔓延、擴散，最終釀成悲劇。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔「宏福苑」26日發生嚴重火警事故，截至今（27）日目前為止，已造成44人死亡、279人失聯，香港執業安全師學會會長李光昇從網路流傳的影片與照片來看，推測宏福苑使用的防護網並未採用阻燃材質，主因可能是為了省成本而使用普通防護網，因有阻燃功能的防護網即使被引燃，也會在幾秒內自行熄滅。

香港執業安全師學會會長李光昇指出，「宏福苑」起火原因可能和工地堆放大量雜物、以及施工所產生的火花有關，加上不少住戶開著窗，火舌沿著外牆防護網一路往上蔓延，進入住家後引燃家具、衣物，導致火勢加速擴大，只是大樓外的防護網可能沒有使用能延緩燃燒的「阻燃」材質，若用阻燃防護網即使被引燃，也會在幾秒內自行熄滅，但價格卻高出一般防護網1倍，因此有不少工地為了省成本而使用一般防護網。

廣告 廣告

據了解，宏福苑屋齡42年，共有8棟樓、1984戶，火警發生前，大樓正進行外牆維修，搭設棚架，有香港網友認為，一般來說大樓施工不會一次全部搭棚，會採隔棟或間隔兩棟的作法，但這次8座大樓全同時搭棚，可能是火勢加速的原因之一。此外，居民在事發前已多次投訴工程使用的防護網材質不合格，若是使用合格的防護網，應不至於快速燃燒。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

最新空拍曝！飛機上見香港大火「濃煙衝天」燒隔夜仍見火光

香港奪命惡火！Janet曬出驚悚現場宛如人間煉獄 悲痛求粉絲集氣

香港大火釀死傷！主播陳嘉欣衝現場連線 回棚播報被讚：新聞女王