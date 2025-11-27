香港宏福苑大火奪44命、279人失聯 陸委會哀悼：無國人受影響

即時中心／潘柏廷報導

香港新界大埔宏福苑昨（26）日發生嚴重火警，火勢不僅蔓延7棟大樓，更造成至少44人死亡、279人失聯，受到國際關注。對此，陸委會今（27）日也發聲明，除向罹難者表示深切的哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問。同時，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。

陸委會強調，台灣與香港往來密切，我政府及社會對於此一事故都感到非常震驚與悲痛。願逝者安息，傷者早日康復，救災工作順利，並期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。

另，陸委會也說，根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。

原文出處：快新聞／香港宏福苑大火奪44命、279人失聯 陸委會哀悼：無國人受影響

