香港宏福苑大火奪44命！279人失聯 3工程人員涉誤殺被捕

（國際中心／綜合報導）香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午爆發罕見五級大火，外牆維修搭建的大量竹棚（鷹架）在強風吹襲下迅速成為助燃路徑，火勢一口氣蔓延多棟住宅大樓，釀成嚴重傷亡。香港行政長官李家超今（27）日上午表示，火災已造成至少44人死亡、29人住院（其中7人危殆），另有多達279名住戶下落不明。警方凌晨已拘捕3名工程相關人員，涉嫌誤殺。

圖／香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午爆發罕見五級大火。（翻攝 Threads）

香港警務處今晨指出，被捕的3名男子包含2名建築工程公司董事與1名工程顧問，涉嫌未妥善管理工程安全，導致火勢迅速擴散，因此以「誤殺」罪名調查；相關公司文件與工程紀錄已遭警方扣查，正進一步釐清責任。

圖／大樓外牆維修搭建的大量竹棚（鷹架）迅速成為助燃路徑，火勢一口氣蔓延多棟住宅大樓。（翻攝 Threads）

宏福苑落成超過42年，屋苑共8幢大樓、約1984戶。近日正進行外牆翻新工程，全區外牆均架設竹棚。昨日下午約3時，一棟大樓外牆竹棚首先起火，因風勢強勁，火焰沿鷹架一路往上竄燒，繼而波及鄰棟，形成罕見的連棟大火，許多住戶單位也因外牆高溫相繼燃燒。

圖／火勢至夜間都尚未完全撲滅，已知死傷中包括1名殉職消防員。（翻攝 Threads）

消防指出，事故被列為最高等級「五級火」，代表救援極具難度，需要大量消防員與雲梯車全力投入。火勢至今尚未完全撲滅，需待現場降溫後才能進入大樓進行搜索與損害評估。已知死傷中包括1名殉職消防員。

截至今上午，官方統計除了死亡與受傷者外，仍有高達279名住戶未成功聯繫，當局正透過住戶名冊比對、家屬報案資料與逐層搜索方式確認失聯名單。由於多棟大樓受損嚴重，恐仍有傷亡增加的可能。

宏福苑的火勢猛烈與蔓延規模，被形容為香港近年最嚴峻的住宅火災之一。災情發生後，大批居民沿樓梯倉皇逃生，周邊社區也自發協助撤離。港府已啟動跨部門支援方案，提供臨時安置、心理輔導與醫療協助，強調會全力救援並追究相關責任。

