即時中心／林韋慈報導

香港新界大埔宏福苑發生嚴重大火，奪走44條人命，震驚國際。外界也關注原訂明、後兩日在香港啟德體育場登場的「2025 MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）」是否受影響。主辦單位今（27）日回應，活動將照常舉行，但整體基調將轉為更為莊重。原列為頒獎嘉賓的華人影星周潤發、楊紫瓊，則確定取消出席。

據韓媒《JTBC》報導，「2025 MAMA Awards」原定於28、29日連兩日在港舉行，但26日的大埔宏福苑惡火造成重大傷亡，迫使主辦方連夜召開多場緊急會議。周潤發與楊紫瓊原本是典禮焦點嘉賓，最新消息指出兩人已確定取消行程。

港媒《明報》指出，MAMA製作組決定不取消活動，但舞台設計、流程與頒獎內容都將全面檢討。以往常見於MAMA舞台的火焰、爆破等特效，目前仍在討論是否需要調整或取消，希望在悼念火災受難者與典禮娛樂性之間取得平衡。

「2025 MAMA Awards」相隔7年重返香港。主辦方最新聲明強調，嚴肅看待大埔火災的重大性，經多方協議後決定維持計畫，但整體氛圍將比原先更低調、沉重。另有多組藝人已於27日依原定行程啟程飛往香港。

原文出處：快新聞／香港宏福苑大火奪44命 MAMA如期舉行「周潤發、楊紫瓊確定不出席」

