香港宏福苑大火奪44命 MAMA頒獎典禮照常舉行：將改莊重氛圍

【緯來新聞網】香港大埔區的宏福苑在26日發生一起嚴重的五級火警，造成至少44人喪命、279人下落不明，成為近年來本地最嚴峻的住宅火災。事故地點距離「2025 MAMA Awards」場地啟德體育館，僅約20分鐘車程，外界因此對活動是否照常舉辦產生疑慮。

MAMA頒獎典禮照常舉行。（圖／翻攝X）

韓國媒體《MYDAILY》報導指出，MAMA製作單位近日在香港密集召開多次會議後，已決定不更動原訂時程。典禮將照原計畫進行，但現場氛圍將轉向莊嚴格調，整體流程、頒獎內容及舞台設計等細節都將全面檢討與調整。



主辦單位27日發聲明表示，目前已啟動跨部門緊急因應計畫，包括舞台表演、典禮腳本與頒獎設計等，皆會視火災情況做出適當修改。此外，對外資訊將統一由CJ ENM與Mnet公關小組對外說明，以確保訊息一致。



聲明也向所有合作夥伴及表演藝人表達歉意，承諾將以最嚴謹的態度應對後續發展，並持續關注當地情況。多組受邀K-POP團體目前已陸續抵達香港，包含IVE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER（TXT）與ZEROBASEONE（ZB1）等，正等待最新安排通知。

