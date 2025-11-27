「韓老師」變身「韓老爹」 韓森寫下育兒婚姻血淋淋大實話

【緯來新聞網】饒舌歌手 韓森 Professor H 曾以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，並曾受邀擔任金鐘獎嘻哈演出指定作詞，被嘻哈樂迷稱為「韓老師」。歷經結婚、生子，從「韓老師」變身為「韓老爹」後，韓森推出首張個人專輯《你讓我變成大人》，用一張專輯，寫下所有長大以後沒人教的事。韓森幽默的說：「身處全世界少子化第一名的台灣，我用嘻哈寫下『大人的童書』，不是哄睡的童話，而是育兒婚姻日常的血淋淋大實話。」因為孩子的出生，韓森的心境不斷蛻變，〈阿姆般的生活〉記錄如何在夢想與家庭之間找尋平衡；〈Diapery〉反映真實育兒困境，帶小孩出門要擔心被公審、被攻擊。而〈美貴〉則用料理探討韓森將奶奶的愛傳承給兒子的心情。

韓森 Professor H 曾以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號。（圖／韓森 Professor H提供）

韓森也在這張專輯記錄與老婆交往前、結婚後的真實縮影，〈他爸突然回家〉描寫躲在女生床底下進退兩難的心境；〈兩條線〉則是發現懷孕後見父母，表情三條線。專輯主打單曲〈 ISFP遇上INTP 〉由桃子A1J 演唱副歌，記錄了 MBTI 不合的兩人，在相處上又甜蜜又矛盾的吵架實境秀。聊起MBTI，韓森自揭在沒跟老婆交往前，對 MBTI 一無所知，但做了測驗後也覺得蠻有趣的，尤其是發現跟最親密的枕邊人竟然測驗結果是 MBTI 不合，因此催生寫歌靈感。



歌詞「朋友下注會交往幾個月、開燈睡還關燈睡」引發網友共鳴，而歌曲尾聲更收錄結婚前戶政事務所人員來電提醒結婚登記流程的對話，也讓人忍不住會心一笑，得以窺見韓森所屬外界號稱木頭人的「 INTP 邏輯學家」式浪漫。

歷經結婚、生子，韓森從「韓老師」變身為「韓老爹」。（圖／韓森 Professor H提供）

隨著新專輯的發行，韓森也即將舉辦首次個人專場巡迴。這不僅是一場演出，更是他濃縮在嘻哈創作耕耘超過十年來的心路歷程分享。回想起創立「成大嘻研社」、與「人人有功練」廠牌合作發表單曲、推出《韓老師這裡》 EP ，到參加《大嘻哈時代》比賽，經過多年籌備個人首張專輯終於發行，韓森表示：「要寫十首歌很簡單，但要發一張專輯，真的比想像的難很多。先前從科技業離職時，就是為了想製作自己的專輯。後來因小孩出生暫停了許多工作，卻也讓我更確立首張專輯要從自己的生活出發，用不同角度分享育兒婚姻的日常，以及寫下自己追求理想的矛盾與掙扎。」



除了《你讓我變成大人》全專輯曲目，韓森預告已經絕版、也沒有發表在串流平台、近年鮮少演出的早期作品，將以全新的編曲面貌重現！ 韓森專輯發片巡迴將分別於 2026 年 1 月 24 日在台南漂丿白鷺 Live house ，以及2026 年 1 月 31 日在台北野地方 Wild Lab 舉行，12 月 1 日起於 FANSI GO 開放購票。

