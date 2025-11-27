香港宏福苑大火奪55命 消防署曝「5不4原則」：別用濕毛巾摀口鼻

【緯來新聞網】香港大埔宏福苑社區11月26日傍晚突發嚴重火警，烈焰在短時間內波及七棟大樓，造成重大傷亡。截至27日晚間，已有55人罹難，這起悲劇震驚社會。

香港住宅大樓大火已釀55死。（圖／AP NEWS）

根據內政部消防署先前於「消防防災館」網站分享的火場求生指南，面對火災突發狀況時，掌握正確的應對策略將大幅提升生還機會。消防署提出「5不4原則」，強調逃生時的優先順序與常見錯誤。



首先，逃命為先，切勿耽擱時間整理財物。其次，嚴禁使用電梯逃生，應改走樓梯。第三，浴室並非安全避難空間，因為其門板與天花板多為易燃塑膠材質，無法阻擋濃煙與高熱。



另外，也不要用塑膠袋套住頭部，這樣不僅無法隔絕有毒氣體，還可能導致窒息。而坊間傳說以濕毛巾摀住口鼻的方式，消防署也不建議採用，因為無法有效過濾一氧化碳與毒煙，反而浪費了逃生的黃金時間。

消防署提醒民眾高樓起火逃生原則。（圖／消防署提供）

在選擇逃生路線上，消防署建議優先「往下、往外」，不要向上逃生，因為濃煙的上升速度每秒可達3至5公尺，遠快於人體向上移動的速度。開門前應先以手背測試門板是否燙手，若有高溫感表示門後有火勢，切勿開啟。若未感高溫，可小心打開一條縫觀察煙霧情況，若樓梯間無明顯煙霧，可儘速下樓，同時記得關門以阻止火勢蔓延。



若樓梯間已有濃煙或火焰蔓延，應立即關門並以濕布封住門縫防止煙氣進入，尋找其他逃生路徑。此時宜橫向尋找其他出口，例如鄰近陽台或可緊閉的木門房間，避免進入裝有塑膠或玻璃門的空間。



消防署呼籲，日常應預設兩條逃生路線，萬一主要通道受阻，仍有替代方案可用。若第二路線同樣無法通行，則應尋找遠離火源的安全空間避難，爭取救援。

