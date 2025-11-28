香港宏福苑大火奪94命 新北議員陳啟能籲工地消防全面總體檢





香港新界大埔宏福苑 26 日爆發五級大火，火勢沿外牆棚架瞬間延燒，成為近年最嚴重住宅火警，截至 28 日清晨已造成 94 人罹難、76 人傷勢送醫，另仍有逾 200 名住戶下落未明，災情慘烈震撼國際。面對如此沉痛教訓，新北市議員陳啟能表示，新北市有大量興建中建案，市府絕不能掉以輕心，必須立即全面檢視工地消防管理與稽查制度。

陳啟能指出，宏福苑大火快速惡化，與外牆施工材料、鷹架包覆物高度可燃有關，這類風險在台灣工地同樣普遍存在。大量木板、帆布、保溫材一旦起火，火勢可沿立面噴竄，新北建案密度高，一旦發生同樣情況，後果恐不堪設想。尤其新北高樓密度全國前段班，一旦發生火警，消防局能否迅速投入救援、裝備是否足夠，攸關生死。他也點出，目前消防員實務上仍存在裝備不足、汰換不及的問題，市府不能迴避。

廣告 廣告

陳啟能強調，市府不能只看建照是否合格，而應啟動全面性的實地檢查，包括：一、立即盤點所有興建中工地，針對外牆工程、鷹架、保溫材料等高風險部位進行消防體檢。二、強制要求工地配備足量滅火器、水線、緊急警報系統、逃生標示。三、提升聯合稽查頻率，不得再以「文件完備」、「程序合規」取代真正的現場安全。四、加強夜間巡查，杜絕違規明火、電線過載等易燃因素。

陳啟能辦公室執行長陳俊維說，香港大火讓我們看到，高樓火災一旦延燒，是分秒都在與死神賽跑。新北消防隊非常努力，但裝備不到位，就是要消防員拿命去救市民，這完全不能接受。要求市府立即編列預算，全面汰換老舊消防車、灑水車、雲梯車。增購高壓破拆設備、熱顯像儀、正壓式呼吸器等必備器材。補足消防員個人防護裝備，不能再出現一套裝備多人輪流用的情況。強化專業訓練，特別是高樓火災、外牆延燒、鷹架火勢控制等專業情境。

陳俊維強調，消防員每次出勤都是「替市民跑進火場」，市府必須給他們最好的裝備，而不是要一線人員「用意志力抗火勢」。陳啟能要求，新北市應比照國際建立「工地火災風險評級制度」，將外牆施工、焊接作業、鋼構工程等高風險工程列為「紅色級別」，提高稽查頻率，並要求設置專責安全員。另重申不能等災難發生了，才在現場痛哭。這次香港大火是一個警告，新北必須立即補強，不能再用運氣守護市民。

更多新聞推薦

● 國民黨提修《國籍法》排除中配參政限制 賴清德：只會引發更多疑慮