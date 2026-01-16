即時中心／林韋慈報導

香港宏福苑大火發生至今已近兩個月，香港保安局局長鄧炳強昨（15）日宣布，大埔宏福苑大火的最終死亡人數確定為168人，且已完成所有遺體辨識，死者不會再增加，整體數字也相較先前公布的增加7人。

鄧炳強表示，基於尊重家屬隱私與意願，現階段不會公開死者名單，所有家屬均已接獲通知；但若日後法庭調查有需要，警方會依法提供相關資料。

他指出，死者中包括殉職消防員何偉豪、兩名室內裝修工人、5名地盤工人，以及10名外籍家庭傭工。168名死者中，男性58人、女性110人，年齡介於6個月至98歲。其中僅有4人送院後證實死亡，其餘164人的遺體或遺骸皆在宏福苑火災現場尋獲。

此外，香港特首李家超於週三表示，警方已就宏福苑火災展開調查並拘捕22人，其中16人涉嫌過失致死，另有6人涉嫌詐欺；同時，香港廉政公署也拘捕了14名涉嫌貪污的嫌犯，案件仍持續偵辦中。

原文出處：快新聞／香港宏福苑大火完成遺體辨識 確認168人罹難、最小僅6個月

