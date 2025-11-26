香港宏福苑大火已知36死279人失蹤！ 習近平指示全力救災

香港大埔一處8棟大樓的社區「宏福苑」26日下午發生重大火警。

香港大埔一處8棟大樓的社區「宏福苑」26日下午發生重大火警，火勢蔓延至周圍的宏泰閣等其它棟大樓，造成至少36人死亡。香港特首李家超稍早宣布啟動緊急事故監察及支援中心全力救災，中國大陸國家主席習近平也隨即發聲，向香港火災遇難者致哀，並要求全力以赴撲滅火災，努力將傷亡損失降到最低。

綜合港媒報導，香港大埔宏福苑惡火持續延燒，據悉起火點為大樓外部搭建的竹棚，加上強風助燃，猛烈火勢迅速沿鷹架竄升，形成巨大的火柱，整棟大樓瞬間被火舌吞噬，晚間甚至蔓延至旁邊包括「宏泰閣」、「宏新閣」等7棟住宅大樓，逾1900戶人家遭受波及。

這起火警事故已升級為香港火警最高級別的「五級火警」，即火勢完全失去控制而且迅速蔓延，以及有大量濃煙、高熱，傷亡人數持續增加。截至27日零時，香港特首李家超表示，火勢已逐步受到控制，罹難人數上升至36人，29人送醫，並有279人失聯，此外已有700名居民入住政府臨時設立的庇護中心。

屋齡42年的宏福苑為新界大埔地區的大型社區，共有8棟樓計1984戶；火警發生前，當地正在進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭設竹棚架（鷹架），方便工人維修。下午3點左右，有人看到某幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快蔓延其他大樓的竹棚，並觸發大量住房內部起火。