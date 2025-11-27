香港宏福苑大火已釀44死！工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕 施工材料疑未符防火標準

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

香港新界大埔住宅大樓「宏福苑」26日下午發生大規模火警，火勢在短時間內迅速延燒，現場8棟大樓中的7棟遭受波及，被官方列為最高等級的「五級火警」，造成至少44人死亡、逾200人失聯，目前火勢已逐漸控制，並同步展開調查，而當局指工程公司負責人嚴重疏忽，香港警方今（27日）凌晨以「涉嫌誤殺」拘捕2名建築工程公司董事及1名工程顧問。

香港新界大埔住宅大樓「宏福苑」26日下午發生大規模火警，造成至少44人死亡、逾200人失聯。（圖／達志影像）

綜合中港媒體報導，宏福苑已有42年歷史，共8幢樓、1984戶住宅，近期屋苑正進行外牆維修，因此所有大樓外牆均搭滿竹棚；據悉，這起五級火警發生於下午2時51分許，有居民目擊外牆維修搭建的竹棚（鷹架）起火，火勢在強風吹襲下，快速蔓延至七座大廈及多個單位，截至今（27）日上午，香港行政長官李家超表示，目前已造成至少44人罹難，另有279人下落不明，為香港60年最嚴重的火災之一，傷亡情況持續清查中。

對此，警方重案組指出，建築物外牆安裝的保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，疑未符合防火標準，且在一棟未被波及的大樓發現發泡膠板包封窗口，由於發泡膠是極易燃物品，有機會加速火勢蔓延，因此不排除是造成大火迅速蔓延的原因，而警方今以「涉嫌誤殺」拘捕負責大樓維修的3名工程公司負責人，分別為公司的2名董事及1名工程顧問，年齡介於52至68歲。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，處理遇難者遺體工作正在進行中，警方會聯同法醫科處理及安排家屬辨認程序，並強調，警方完成救援行動後，會與消防、政府化驗所等相關部門盡快蒐證及調查，以尋找起火的原因。

