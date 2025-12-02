香港宏福苑大火已156人罹難包含「10名外傭」 30市民仍失聯中

香港宏福苑大火搜索行動持續，死亡人數已攀升至156人，其中包括10名外籍家庭傭工遇難。截至12月2日下午4點，還有29具遺體待辨認，30名市民仍處於失聯狀態。災難遇害者辨認組人員已連續第四天全副武裝進入起火點宏昌閣和宏新閣進行搜索，在宏昌閣新增發現5具遺體。宏志閣居民將於12月3日獲准返家取回貴重物品，而許多家屬仍在焦急等待失聯親人的消息。

港媒鏡頭捕捉到，港警DVIU人員正在宏昌閣斷垣殘壁中仔細搜尋。（圖／TVB）

災難遇害者辨認組人員於12月2日上午，身穿白色隔離衣、頭戴安全帽並配戴口罩，連續第四天進入起火點宏昌閣和宏新閣進行搜索。由於部分單位結構安全仍無法確定，目前僅完成宏新閣四分之三單位的調查，未發現遺骸。然而，在宏昌閣中，港媒鏡頭捕捉到鑑識人員正在斷垣殘壁中仔細搜尋，接近中午時分，搜查人員用擔架抬出一具以藍色帆布袋包裹的遺體。

廣告 廣告

香港警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢表示，災難遇害者辨認組在宏昌閣處理了13具遺體，扣除消防先前發現的8具，當天新增5具遺體。截至2日下午4點，整體死亡人數達156人，其中127具遺體已完成初步辨識，29具尚待辨認。曾淑賢進一步說明，目前估計約有30名市民失聯。此外，港府統計顯示，共有235位外籍家庭傭工在宏福苑工作，目前已有10人遇難，另有30名外籍家庭傭工仍失聯中。

港警宣布，未受火災波及的宏志閣居民可於12月3日及4日返回住所取回貴重物品。隨著搜索工作持續進行，陸續有遺體被尋獲，讓苦等已久的家屬燃起一絲希望。TVB東張西望節目訪問一位失聯者家屬林先生，透過手機記錄發現，他79歲的父親住在宏昌閣，火災發生當天運動完回家不久後便遭遇大火，從此失去聯繫。林先生表示，從手機紀錄可見，火災在51分鐘時發生，52分鐘時他父親似乎嘗試離家逃生，但之後去向不明。林先生已將母親接到深圳同住，但兩人仍每天往返香港，到認屍中心查看照片，希望能早日得知親人下落。

更多 TVBS 報導

香港大火現場慘狀曝！牆面焦黑「搜救難度超高」

香港大火 / 多個家庭破碎現場尋子女 女心碎痛哭「好不容易才的有小孩」

香港宏福苑大火增至146死 港民淚崩獻花

宏福苑大火釀146死79傷！災難辨認專業隊採集指紋DNA 家屬淚崩苦等親人消息

