香港宏福苑大火已156死 特首宣布設獨立委員會追查

香港特首李家超2日召開記者會，針對宏福苑大火事件，宣示徹底調查改革。

香港特首李家超表示，「在刑事與火警調查持續進行之際，我將成立一個獨立委員會，對整個建築工程制度，避免類似悲劇再次發生。」

李家超說，獨立委員會將由1名法官主持，檢視起火和迅速蔓延的原因，也將全面改革高樓消防與建築翻新系統，防堵招標、用料、安檢等各個環節的系統性漏洞；另外宣布，7日的立法會選舉將如期舉行，以便推動大火後的相關改革。

宏福苑許多住戶投訴，火災發生時，警報器完全沒響，網路上也流傳宏建閣內部監視器畫面，顯示有男住戶按警鈴，甚至用硬物敲打，警鈴始終不響，再次引起公憤。

消防檢查初步發現，有8棟大樓警鈴無法正常運作，系統雖然沒有關閉，卻不能發聲，將對承包商採取法律行動。

至於維修工程也被揭發黑心內幕，廉政公署1日公布的調查結果顯示，大樓外牆鷹架包覆的綠色防護網，今（2025）年7月因為颱風受損，包商購買最便宜但不合乎防燃標準的防護網替換，還另外買合格的防護網，安裝在容易被稽查的低樓層，魚目混珠，導致災後第一時間調查結果合格，後續查驗所有區域樣本，才發現越高樓層合格率越低，廉政公署痛批可恥。

目前宏福苑大火已經有13人因涉嫌誤殺被警方逮捕，另有12人涉及貪腐被廉政公署逮捕。

2日當外媒詢問李家超，為何發生如此重大火警，特首還不用下台，也關心請願的學生被捕的問題，李家超表示，各國都會有火災，強硬表示不容許有人藉機製造混亂。

