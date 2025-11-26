香港宏福苑大火已36死「消防員殉職」逾200人失聯 習近平說話了

宏福苑火勢蔓延7棟大樓，消防人員入夜後仍持續灌救。（翻攝自無綫新聞 TVB NEWS Official YouTube）

香港新界大埔「宏福苑」26日下午近3點發生火災，延燒7棟大樓造成至少36人死亡，逾200人失聯，對此中國國家主席習近平向罹難者表示哀悼，並要求全力救災、降低傷亡。

據報，該處為8棟大樓的屋苑，其中一棟「宏昌閣」下午2點51分被發現外牆維修的棚架護網起火，火勢在10分鐘內迅速蔓延，隨後更向外延燒，火舌先後吞噬旁邊的樓宇，最終造成7棟樓陷入火海。

救援工作持續到深夜，香港特首李家超今（27日）凌晨1時許證實，已至少36人不幸罹難，數十人受傷送醫，其中有一名在第一時間進入現場救援的37歲消防員，在進入火場半小時後失聯，隨後被發現燒傷，送醫後不治。

許多居民急忙逃離失火的家園，當局安排附近學校等場所安置居民，該區多間中小學今因此停課1日；警方也設置櫃台讓與家人失去聯絡的居民進行登記，據警方表示，目前有至少200人失去聯絡。有不少民眾相當心急，直呼自己的家人還在大樓裡生死未卜，社群網路上亦出現許多人在發文協尋，希望協助搶救大樓裡的家人。

中共官媒《央視》26日晚間報導，習近平在得知此事後，對事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，並對遇難者家屬和受災人員表示慰問。習近平指示要求全力撲滅火災，並要求努力將火災的傷亡損失降到最低。

