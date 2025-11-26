香港宏福苑大火已44死「傳深圳消防馳援」 港特首否認：人手足夠

即時中心／綜合報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」在昨（26）日下午發生大規模火災，目前已知造成44人死亡、超過200人受傷，另有多人失蹤，警方現已逮捕3名涉嫌男子，同時火場逐漸獲得控制；昨晚有中港網友拍到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑候命來港協助救火，不過至今現場仍未見有深圳方面的消防出現。香港特首李家超與消防處今（27）日對此表示，評估過有足夠人手滅火，因此未向中方提出支援請求。

綜合港媒報導，特首李家超在今晨記者會時表示，感謝國家主席習近平關注這件事件，他也收到周邊城市領導的訊息，主動提出如果香港需要任何協助，包括支援傷者、醫療設備或工具等，均可隨時提供。

不過李家超指出，經消防處評估，有足夠人手滅火，感謝周邊城市關心；香港消防處方面也證實，未向中方提出支援請求。他指，目前火災已逐步受控，相信再給一點時間消防處，便可全面控制火勢。

李家超也感謝周邊城市不同單位的熱心和關心，會向每一位曾經接觸他的周邊城市領導或有關單位，親自解釋火災情況，並保持聯絡，希望盡量幫忙香港解決這場令人痛心的火災。

香港警方也在今日凌晨2時左右在大埔、牛頭角、新蒲崗等地，以涉嫌誤殺為由拘捕負責維修工程的公司2名董事及1名工程顧問，目前仍被扣留調查。

