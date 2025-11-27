香港宏福苑大火已44死 工程業者涉誤殺遭逮

大火將夜空染成一片通紅，大樓全部陷入火海，景象相當嚇人。香港新界大埔區的宏福苑26日下午發生大火，8棟超過30樓高的住宅大樓被大火吞噬，消防人員經過徹夜搶救，但火場極度的高溫且燃燒速度快，消防單位坦言救人難度很高。

香港消防處行動副處長陳德昇說明，「在當時建築物裡的溫度還是相當高，這也會給我們的救援行動帶來危險和難度，以至於難以進入其中2棟建築。」

大埔宏福苑26日下午2時51分發生火警，火勢一路延燒，一路從下午3時點到6時22分，嚴重程度已經從3級升為最高的5級，這也是17年來首度的5級火警。經過一夜灌救，27日還是有火勢在部分樓層、濃煙持續飄出，現場消防灌救也在持續中。而當地警方表示，初步了解是因為建築使用不合格的消防材料。

廣告 廣告

香港警務處新界北區刑事總部高級警司鍾麗詒指出，「外牆的防護網、薄膜、防水帆布和塑膠布，是懷疑未符合防火的標準；另外我們警方也啟動專案調查，在另外一棟未受波及的大廈，每一層電梯井及窗邊都用保麗龍材料去包封了。」

警方也到建築工程公司搜索，有3名公司人員被依涉嫌誤殺逮捕。宏福苑去（2024）年7月起因為建築老舊，外牆進行大規模外牆維修，工程長達1年多，預計明年完成，但疑似用了不合規的材料，玻璃窗貼上保麗龍以及以易燃的竹子當成鷹架，加上疑似工人抽菸造成；對此特首李家超表示將徹底調查。

香港行政長官李家超回應，「我已經指示政府各個部門、各單位全力進行各方面工作，以及其他各方面的扶助，我們也會做全面的調查。」

李家超表示，已經動員一切必要資源及人力進行災害搶救，而數百名居民已被疏散至臨時庇護中心，也正緊急安排受災戶到臨時住所，以嚴肅的態度處理這起事件。