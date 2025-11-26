香港宏福苑大火已44死！曾捲3.3億港元維修風波 原定明年3月拆棚

即時中心／綜合報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」在昨（26）日下午發生大規模火災，目前已知造成44人死亡，58人輕重傷、其中15人命危，另有多人失蹤；預計救援行動將持續到今日傍晚，警方現已逮捕3名涉嫌男子。有港媒指出，事發的「宏福苑」屋齡超過40年，曾捲入高達3.3億港元（約合新台幣13.2億元）的維修風波，終於在去（2024）年7月正式開工，原定明年3月起開始拆除棚架，未料卻在此時發生大火。

綜合港媒報導，大埔「宏福苑」現屋齡已超過40年，業主立案法團（如同台灣的區分所有權人大會與管委會綜合體，但具法人身份）於去年1月通過3.3億港元的維修方案，要求社區中8座共1,984戶，每兩個月、共分6期繳交16至18萬港元的維修費，結果引起大量業主不滿。

有業主按《建築物管理條例》要求召開特別業主大會，重新決定維修方案、甚至重選法團代表。經過多番努力，去年9月部分業主成功召開特別業主大會，經過討論後，以大比數通過罷免在任逾10年的法團、並選出新法團代表。

「宏福苑」新法團代表承諾會重新檢視大維修合約的條款，並與業主共同監管大維修進度。根據會議紀錄，大維修承建商於今年9月向法團匯報工程進度時表示，會加快工程進度，第一期（宏昌閣、宏盛閣及宏志閣）預計於明（2026）年3至4月開始拆棚，第二期（宏新閣、宏建閣及宏泰閣）預計於明年4至5月拆棚，而第三期（宏仁閣及宏道閣）則於明年4至6月拆棚。

相關工程已動工超過一年，其中包括重建天台太陽能板、窗楣窗簷、批土、灌漿舖馬賽克磚等工序。今年9月受颱風「樺加沙」影響，有關棚架結構出現損毀，在10月上旬需要進行加固維修工作。

香港警方發現「宏福苑」大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準。（圖／美聯社提供）

而大火發生後，香港警方發現「宏福苑」大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準；而且在該座未受波及的大廈，見到每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。

更有居民表示，火警發生時未聽到大廈火警鐘響，「由頭到尾無響過」；也有居民指出，由街坊群組的消息得知發生火警，部分街坊自發逐戶拍門，提醒鄰居要撤離。

