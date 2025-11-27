香港宏福苑大火已44死！「最美港姐」謝嘉怡奶奶住家被燒毀：痛心的一天

即時中心／綜合報導

香港新界大埔「宏福苑」在昨（26）日下午發生大規模火災，目前已知造成44人死亡，58人輕重傷、其中15人命危，另有多人失蹤；預計救援行動將持續到今（27）日傍晚，警方現已逮捕3名涉嫌男子。前香港小姐冠軍謝嘉怡就在IG限動發出大火影片，表示奶奶的房子也受到波及，「我眼睜睜地看着奶奶的房子在熊熊烈火中燃燒，真是令人痛心的一天。」

有著「最美港姐」稱號的謝嘉怡，在IG限時動態上以中、英並照地寫道，「我向所有罹難者、傷者以及今天失去家園的人們，致以最深切的慰問和祈禱。今天我眼睜睜地看着奶奶的房子在熊熊烈火中燃燒，真是令人痛心的一天。」隨後再貼出火災短片，並以英文寫下「Just horrendous（太糟糕了）」；稍晚又轉發火警的救援相關資訊。

有著「最美港姐」稱號的謝嘉怡，在IG限時動態上以中、英並照地寫道「真是令人痛心的一天。」（圖／翻攝自謝嘉怡IG）





根據香港媒體報導，謝嘉怡的爺爺曾在大埔經營粥舖「謝華記雞粥」，是當地名店，許多明星也是常客；謝嘉怡從小每年都會回港探望住在大埔的奶奶，而她的父親也曾在TVB節目中重現爺爺失傳的雞粥食譜。

