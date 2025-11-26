香港宏福苑大火已44死、279失蹤！3男涉「誤殺」被捕 當局：燃燒速度異常

香港大埔宏福苑26日下午發生嚴重五級火警，已增至44人死亡。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔宏福苑26日下午爆發罕見的五級火災，8幢逾30層的大廈中，有7幢遭火海吞噬，目前已增至44人死亡。火勢燃燒多時，已於今（27）日凌晨逐步受控。當局表示，經調查發現建築物外牆材料疑未符合標準，懷疑3名工程公司負責人嚴重疏忽懈怠，隨後警方分別在大埔、牛頭角及新蒲崗拘捕2名建築工程公司董事及1名工程顧問，3人涉嫌「誤殺」（過失致死）被捕。

綜合港媒報導，受影響3幢大廈目前已沒有火光，但另外4幢大廈仍有零星火光。當局表示，目前累計至少44人死亡、1名消防員殉職、279人失聯；另有29人送醫院治療，其中7人命危。

廣告 廣告

消防員目前仍一層層滅火，完成一層就會再向上前進。當地消防處指出，救火過程正一步步有進展，消防處希望盡快達致所有樓層都進行滅火救援工作。

當地保安局長鄧炳強表示，在消防人員滅火及救援的過程中，發現有關大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，受火後的蔓延程度比一般合格材料更為猛烈，蔓延速度極快，他形容「不尋常」。另外，人員發現通風位置的窗戶被發泡膠板封住，而這類發泡膠板易燃性高、火勢蔓延快，此同屬不尋常。針對這兩個不尋常的情況，保安局將深入調查。

當局強調，警務處及消防處已設專責小組全力調查，一定會提交予死因研究庭，調查工作必定全面，亦要基於科學證據，並做大量實驗室工作，政府會投入資源確保調查完善。

而案發現場消防處調動140多輛消防車、60多輛救護車、動員888名人員，並使用無人機了解災場情況。大埔民政處開放8個庇護中心，至少已有900人使用。

另外，醫管局已啟動重大事故控制中心，協調9間公立醫院急診室戒備，包括瑪麗醫院及威爾斯親王醫院燒傷中心、東區高壓氣治療中心亦已準備隨時接收傷者。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的

網黃躲貨架「掀衣露胸」喊把自己賣掉 好市多怒：禁止再入場