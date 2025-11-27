香港宏福苑大火已55死 內政部：全面檢討大樓興建狀況

內政部次長董建宏說，對於香港大樓火災感到非常遺憾，內政部會全面檢討整體大樓的興建狀況。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕香港新界大埔宏福苑大火釀多人死傷，外界關注釀災原因與竹棚等因素是否相關。內政部次長董建宏今天表示，台灣現在已鮮少使用木工做施工架，且隨著法令規範明確，工法結構皆有一定程度的改變，也會進行強而有力的工安檢查，內政部將全面檢討整體大樓的興建狀況。

董建宏今天在內政部部務會報會後記者會表示，香港此次火災因為使用木工做的施工架，台灣現在已鮮少使用，且多採用勞動部所規定的營造安全衛生設施標準，對於各項強度、使用規範都有規定，如使用鋼管施工架應符合國家標準CNS 4750規定，台灣相關工法結構已有一定程度的改變。

廣告 廣告

董建宏指出，「營造安全衛生設施標準」第22條規定安全網的材料、強度、檢驗及張掛方式應符合CNS標準。國土署每年也都會定期或不定期要求地方政府抽查工安，也鼓勵民眾檢舉工安問題，希望透過此方式確保興建及勞工施工過程的安全，儘量做到零工安的狀態。

他說，對於香港大樓火災感到非常遺憾，內政部會全面檢討目前整體大樓的興建狀況，並跟進勞動部規範的相關設施，國土署也積極進行建管檢查。

媒體追問，台灣如何應對應對高樓層火災。消防署透過文字表示，依據「各類場所消防安全設備設置標準」規定，11樓以上樓層必須設置自動撒水設備；另「建築技術規則建築設計施工編」規定，16樓以上或50公尺以上的高層建築物，應整棟設置自動撒水設備。

消防署說，雲梯車是提供消防人員滅火或搶救受困人員使用，建築物達一定樓層後，依樓層或高度設置安全梯、特別安全梯供內部人員避難使用，而當高層建築發生火災，警報設備偵知火災、發出警報時，就可以利用安全梯、特別安全梯逃生，並沒有住在幾樓以上傷亡風險變高的情形。

消防署提醒，供公眾使用建築物、高層建築物平時應關閉安全梯、特別安全梯的防火門，保持樓梯不受火煙蔓延；另高層樓利用雲梯車救援，仍有不特定風險，所以建議仍以建築物內部固定的安全梯等為主要的逃生路徑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

尷尬！傳黃國昌訪日想拜會 麻生太郎、野田佳彥等親台派全婉拒

工人抽菸影片瘋傳 住戶「一語成讖」：上個月就擔心抽菸釀鷹架失火

SOGO案判8年半...... 前藍委廖國棟收賄助中企增資 再判7年半

74人被中國列台獨份子發布通緝 行政院研擬建立保護機制

