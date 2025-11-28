香港宏福苑大火已94死，恐破百人！燒42小時仍未熄滅。圖／翻自《香港電台》

香港大埔宏福苑在本月26日下午接近3時，發生火警，但火勢越變越猛烈，全區8棟大樓有7棟已全燒。截至今（28日）早上9時為止，死者已來到94人，但當局預估可能會破百。另外火場燃燒已42小時，火勢雖然已被控制住，但仍未完全熄滅。

香港消防處公告指出，死亡人數來到94人，包括一名殉職消防員。另外還有78名傷者，其中有12人命危、28人傷勢嚴重、16人輕傷、22人已出院。

消防處指出，絕大部分火勢都已控制住，但滅火工作仍持續進行，因為仍有小部分區域又冒出火光。消防處也表示，預計7座大廈的破門搜索工作，在今早9時能夠完成。

另外港府也陸續開放罹難者家屬的認屍工作，據《香港01》報導，工作人員會先提供家屬2-3張照片供辨認身份，還有救援人員在屋裡找到被困人士時的半身照。現場有不少家屬完成辨認手續出來後，難掩哀傷，有的家屬甚至情緒激動，當場抱著親人嚎哭，場面悲悽。

家屬認屍，情緒激動痛哭。圖／翻自《香港01》

目前港府暫未統計失蹤者最新人數，但仍有家屬焦急地尋人。一名16歲女學生黎凱琪、以及同住的阿嬤和叔叔，3人都是失聯狀態。黎女的哥哥和男友都正在尋找他們，梁女男友說，26日下午3時15分，梁女發來短訊稱火勢很大，接著3時23分又傳簡訊稱「好辛苦」，之後就完全失去聯絡。哥哥與男友目前積極尋人，但找遍醫院和消防中心，都沒有發現3人蹤跡，他們也在Threads上廣發訊息，希望能趕緊找到黎凱琪等3人。



