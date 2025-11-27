即時中心／林韋慈報導

香港新界大埔「宏福苑」在昨（26）日下午發生大火，延燒近24小時，目前已知造成44人死亡，另有多人失蹤；不少居民被迫撤離，暫住在緊急避難場所。多數災民現居大埔東昌社區會堂，由民眾及團體提供物資與協助，當地媒體今（27）日報導，一名長者徹夜坐在戶外失神，無力感嘆「現在什麼都沒有了。」也有居民哭喊，「我整家人都在裡面，打不到電語，我很怕他們暈了。」





據香港《POPOST埔報》報導指出，大火蔓延速度極快，有居民描述：「一開始只燒一座，結果從宏昌一路飛過來，每個人都拍片給我看。幸好我早點打電話叫家人走，不然真的來不及。」他形容現場彷彿「火燒船」，並強調事發時沒有任何警鐘、沒有廣播、也沒有官方人員提醒，只能任由火勢蔓延。

廣告 廣告

據《香港獨立媒體》報導，居於宏盛閣的周女士昨夜在廣福邨坐了一整晚，沒有前往附近的社區會堂或臨時庇護中心休息。她表示，家中玻璃窗貼滿膠紙以阻隔工程灰塵，施工時更曾在她窗外放置發泡膠，客廳冷氣拆除後則以木板封住。

記者詢問她是否有時間拿走家當？周女士愣了一下，表示現在什麼都沒有了，什麼都來不及拿，僅跟他人借了1000港幣。她並指出，事發當時完全沒聽到警鐘，也沒人拍門警告，還是朋友打電話提醒她「火燒到我們這邊來了」，她才驚覺情況危急，趕緊逃生。

也有民眾在Threads表示，原來人可以突然間失去所有，買完一套衣服與盥洗用品，去親戚家時「突然發現，我身上的東西就是我擁有的全部。」

原文出處：快新聞／香港宏福苑大火延燒近24小時 長者坐外頭一晚「身上只剩借來的1000元」

更多民視新聞報導

香港大火延燒 橘貓「薯仔」被救出仍不幸離世

偷工減料釀禍？香港宏福苑大火已44死 疑用中國建材「不阻燃棚網」

香港大火／為何要用「竹子搭鷹架」？港營建商解答了

