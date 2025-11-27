香港宏福苑大火延燒！鄧紫棋、鄭秀文、謝霆鋒發文祈福 他是居民發親筆信求支援：天佑香港

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

香港新界大埔「宏福苑」大樓昨（26）日下午發生五級火警，火勢蔓延社區多棟大樓，截至今（27）日清晨，火災已經造成44人死亡、279人失聯，而火勢仍未撲滅，引起當地民眾高度關注、娛樂活動全部暫停，明星也紛紛發聲祈福。

港星張衛健在微博轉發香港火災的救助資訊，提到「求主保佑」；蔡卓妍、鍾欣潼、謝霆鋒、惠英紅都各自發文「願平安」；佘詩曼則是表示「願平安，保佑」；鄧紫棋在IG轉發救助資訊，並配上雙手合十的符；鄭秀文也是在IG轉發資訊，以英文提到「Keep Pray」。

廣告 廣告

許冠傑在臉書貼出手寫信，信中透露：「作為大埔街坊，我感同身受！希望各界支持集中協助消防處救援！天佑香港。」事實上，他原本要出席舞台劇記者會，但因為火災原因，主辦單位已經把活動取消。杜汶澤也在臉書上發文，給予打氣：「大家stay strong！加油！」

許冠傑貼出手寫信盼救援。（圖／翻攝許冠傑臉書）

更多FTNN新聞網報導

女星「二度登上《滾石雜誌》」！美國電視台FOX都搶著報

半日照的能量剛剛好3／很多內在的自我小碰撞 劉以豪想要更多元表現

半日照的能量剛剛好2／山林找到手腳安放的位置 植物系劉以豪如滑手機般的快樂

