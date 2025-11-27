香港宏福苑大火延燒7棟樓 美、英、日媒關注報導

香港昨天下午發生嚴重火警，從底部棚架起火後，火勢在短短幾分鐘內快速向上竄燒。（圖／東森新聞）





香港大火震驚國際！昨（26）日下午發生嚴重火警，從底部棚架起火後，火勢在短短幾分鐘內快速向上竄燒，大風更助長火舌蔓延，最後整個住宅區7棟大樓都陷入火海，由於災情重大，讓國際媒體高度關注，形容這是香港數十年來最嚴重的火災之一。

熊熊火焰猛烈向上竄燒，整棟大樓燒成一條火柱，爆炸聲響不斷從屋內傳出，建物外的竹棚應聲崩落。

香港大埔宏福苑26日下午接近3時發生火警，7棟建物陷入火海，根據港媒報導，最先是從宏昌閣外牆的鷹架冒出火光與大量黑煙，短短幾分鐘內火勢爬滿整棟大樓，火舌更在強風吹拂下擴散，入夜後更看得出整個住宅區被惡火吞沒，火星不斷墜落，居民焦急如焚。

香港居民：「有個住戶的鄰居說還沒找到他的太太，也一直聯絡不上，有些人已經報平安了，但有些人還困在上面，我不知道為什麼沒有人去救他，是不是已經等了很久。」

外媒也極度關注，《CNN》就形容這是一場致命大火，恐怕是為香港數十年來最嚴重的火災之一。

《CNN》記者瓦特森：「可以看到這棟大樓的較低樓層，有消防雲梯在向建物噴水。」

經過十多小時的灌救，27日清晨濃煙仍不斷從高樓竄出，日媒也持續在現場播報最新情況。

《NHK》記者：「距離起火已經超過10個小時，現在仍然可以看到多棟住宅冒出火焰，即使相隔數百公尺，仍能看到高樓上層，不時有燒焦的物體掉落，也聞得到空氣中的焦臭味。」

英國路透社也出動空拍機，記錄下這場災難得的規模，國際媒體都在第一時間關注這場突如其來的大火。

