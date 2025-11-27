香港宏福苑大火引發關注 他曝火災逃生「常見一迷思」

香港新界大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，因災情嚴重，被官方列為最高等級的「五級火警」，引發外界高度關注，火災逃生相關議題也成為網友關注的焦點，對此內政部消防署曾呼籲，火場逃生應以向下逃生為原則。

許多人對火災逃生有錯誤迷思，過去曾有網友在論壇Threads發文，好奇什麼知識在社會上大部分人認知中，都有錯誤觀念時，就有網友舉例，很多人以為遇到火災要往上跑，但其實火災大部分罹難者都是死於濃煙，因為濃煙會往上衝，若是室外有濃煙，應該要蹲低趴下，把房門關上用濕毛巾堵住門縫，躲在房間裡等待救援。

過去內政部消防署曾呼籲，煙平均上升速度為每秒3～5公尺，人平均往上速度為每秒0.5公尺，人往上跑是跑不贏煙的，因此火場逃生原則為往下逃生；開門前應先觸摸門板上方測試溫度、觀察門外是否有煙霧，確認沒有煙霧後再行逃生，並隨手關門，以防止火勢及濃煙擴散；若有煙霧則不可嘗試穿越煙霧逃生，應關門退回室內，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，改採其它逃生避難路線。

此外，很多人以為用濕毛巾摀口鼻，即可穿越濃煙逃生，但這其實是錯誤觀念，由於濕毛巾無法抵擋濃煙中會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒氣體，因此火場逃生避難時，千萬不可以浪費寶貴的逃生避難時間尋找濕毛巾或塑膠袋等物品，以免延誤逃生避難時機而不幸受困火場；火場逃生避難時，一定要謹記「隨手關門」的觀念，若是起火點在居室內或屋內，要逃離起火居室及家裡時，應隨手關起房門及大門，才能將火勢及濃煙侷限於起火居室內或屋內，以利其它房間或樓層的人順利逃生避難。

（圖片來源／內政部消防署）

撰稿：吳怡萱






