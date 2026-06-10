香港宏福苑大火慘劇後續 當局依誤殺罪等起訴7人

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（中央社記者張謙香港10日電）香港執法部門在調查大埔宏福苑大火慘劇約半年後，今天公布起訴7人及兩家公司，罪名涉及誤殺、串謀詐騙、洗黑錢、企圖妨礙司法公正及逃稅。

宏福苑有7幢大樓，去年11月26日，屋苑發生大火，其中6幢被焚燒，導致168人死亡，是1948年以來香港傷亡最慘烈的火災。大火發生時，宏福苑正進行維修，被棚網遮蓋。

在大火發生後，警方及廉署成立了聯合調查小組。

警方公布，經深入調查及向律政司索取法律意見後，警方及廉署今天依誤殺等罪名起訴7人及兩家公司，共25項控罪。

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據公布，在宏福苑進行維修期間，7名被告擔當不同的角色，有工程顧問公司的董事及該公司聘用的註冊檢驗人員，以及工程總承建商的董事；兩家被起訴的公司分別是宏福苑大維修工程的工程顧問公司及工程總承建商。

宏福苑大火為香港近百年來最致命的火災之一，行政長官李家超已委任了獨立委員會調查其肇因及相關問題，以便找出預防之道。（編輯：周慧盈）1150610