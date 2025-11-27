香港宏福苑大火持續搜救 增至75人喪命

（中央社香港27日綜合外電報導）香港大埔集合住宅社區宏福苑昨天下午發生重大火警，香港特區政府今天晚間指出，這場大火已造成75人死亡。

香港特區政府的發言人告訴法新社，截至今天晚間10時，這起火災已經導致75人喪生，還有76名傷者接受救治，其中包含11位消防員。

宏福苑昨天下午3時左右起火，火警之後由三級升至最嚴重的五級，火勢今晨才大致受控。

香港行政長官李家超今天傍晚表示，消防員已成功拯救了55人，但他於凌晨召開記者會時提到，仍有279人失聯。

擁有40多年歷史的宏福苑共有8幢大樓、1984間住房。火災發生前，宏福苑正進行外牆維修，所有大樓外牆都搭上了竹棚並蓋上保護網。（編輯：陳彥鈞）1141127