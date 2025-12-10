香港宏福苑大火援助基金達136億元

（中央社記者張謙香港10日電）香港政府為大埔宏福苑大火設立的援助基金，至今收到外界捐款港幣31億元，連同政府投入的3億元啓動資金，總額已達港幣34億元（新台幣136億元）。

這場奪命大火於11月26日發生後，港府成立了大埔宏福苑援助基金，接受各方捐款，以援助受大火影響的居民。基金成立後，香港及中國大陸不少大型及知名企業紛紛捐款。

本月1日起，有關部門向每名火災死難者的家屬發放20萬元慰問金，以及5萬元殮葬費。

廣告 廣告

香港政務司副司長卓永興今天在記者會上宣布，當局將向宏福苑每戶再發放10萬元特別補助，以應付日常開支。

另外，香港勞工及福利局局長孫玉菡早前表示，在宏福苑大火中不幸喪生的外傭，將獲得法定補償，初步估計金額超過50萬元，連同港府提供的20萬元及5萬元補助金，補償總額約為80萬元。

這場大火至今造成160人死亡，仍有6人失聯，死者當中包括10名印尼女傭和1名菲律賓女傭。

宏福苑大火死亡人數在香港歷史上排名第3，死亡人數最多的一場大火於1918年在跑馬地馬場馬棚發生，有670人罹難；排名第二的是1948年在石塘咀永安公司倉庫發生，有176人死亡。（編輯：楊昇儒）1141210