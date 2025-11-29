香港宏福苑大火搜救告段落 鑑識小組進駐火場調查

香港特首李家超29日一早率領官員出席升旗儀式，隨後降下半旗，並進行3分鐘默哀，以哀悼在大埔宏福苑大火中喪命的罹難者。全港18區的弔唁處也同步開啟，供民眾簽署，持續有民眾前往災區獻花致意，想到被祝融無情肆虐的住民，很多人忍不住落淚。

香港市民克莉絲蒂鄧說：「火災發生後，我們就和一位朋友失去聯絡，我們查看了遺體的照片，試圖辨認她，但仍然沒有結果。」

宏福苑的搜救工作在28日告一段落，香港災難受害鑑識小組在29日一早全副武裝進駐災區，進行火場與遺體的鑑識工作。正在進行3.3億港幣整修工程的宏福苑在26日爆出火災，總共8棟32層的高樓，多達7棟陷入火海，大火延燒40個小時才撲滅。初步調查顯示，起火點位於宏昌閣低樓層的圍網，由於門窗使用易燃泡棉，高溫導致玻璃碎裂，加上圍網沒有阻燃作用，火舌迅速在室內外向上蔓延。

香港保安局長鄧炳強說明，「首先我們根據目前掌握到的情況，我們相信是在宏昌閣低層開始起火，燒著棚網後很快往上，燒著圍住玻璃窗的發泡膠板，導致火勢迅速蔓延，燒到其他樓層和其他大廈。」

香港警方在27日逮捕3名負責宏福苑維修工程公司的人員，包括2名董事及1名工程顧問。廉政公署與警方又在28日逮捕8名涉案人員，包括工程顧問、棚架分包商與營造公司主管等，同時查扣大量的工程文件。港府也已經成立跨部門專案小組進行深入調查。