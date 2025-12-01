香港宏福苑大火救出272隻寵物 連「魚缸裡的魚」也獲救

香港宏福苑大火死傷嚴重，消防員不僅盡力救助居民，將寵物帶出現場，連魚缸中的魚兒也平安帶出來（翻攝自SPCA (HK)香港愛護動物協會）

香港宏福苑大火造成嚴重傷亡，消防員與愛護動物組織全力救援居民與寵物，共救出272隻動物，包括貓、狗及魚，現場獸醫輪班進行急救，義工設立臨時收容站，並協助飼主尋回毛孩或善終罹難寵物。SPCA分享畫面中，魚兒接受氧氣供給的瞬間溫暖感動網友。

香港宏福苑大火造成146人罹難、79人受傷，消防員在全力救援居民的同時，也陸續將寵物從燃燒的現場救出，包括魚缸中的魚兒也平安獲救。SPCA香港愛護動物協會表示，截至目前已救出272隻動物，但仍有63隻不幸罹難。

火災發生後，多個動物保護組織迅速集結，在現場周邊搭建臨時救援站，接應消防員抱出的貓、狗及其他小型寵物，並由獸醫輪班為驚嚇或受傷的動物進行急救。對於不幸罹難的動物，消防與義工也標記發現位置並帶出災區，協助飼主辦理善終，確保最後的尊嚴，有寵物禮儀公司也主動提供無償協助，給予罹難寵物最後的告別。

消防員抱出的貓、狗及其他小型寵物，由獸醫輪班為動物進行急救。（翻攝自SPCA (HK)香港愛護動物協會）

根據義工統計資料顯示，共有339隻寵物受災，救援人員持續統計並追蹤每一條生命的下落，力求不遺漏任何一個生命，SPCA特別感謝消防隊在混亂火場中不放棄任何動物，逐一記錄寵物被救出的門牌資訊，並迅速聯絡飼主，讓許多毛孩能及時回到主人身邊。

在SPCA在11月30日分享的畫面中，獸醫彎身將氧氣管插入魚缸清水，替被救出的魚兒供氧，溫柔舉動感動網友。有網友留言：「看到連倉鼠屍體都被帶出來就不可思議，現在又看到連魚也獲救，真的太感動了。」網友：「這場災難雖然帶來傷痛，但人與動物的生命同樣被珍惜，感受到滿滿溫情。」

SPCA香港愛護動物協會統計，截至目前已救出272隻動物，但仍有63隻不幸罹難。（翻攝自SPCA (HK)香港愛護動物協會）

多個義工團體與獸醫隊伍也持續在災區支援，協助受驚寵物恢復情緒，並安排暫時收容和照護。SPCA表示，這場火災不僅凸顯人類生命的重要性，也提醒社會對動物保護與救援的重視，災後重建過程中將持續追蹤每隻寵物的安置與健康狀況，努力讓每個生命都受到尊重與保護。





