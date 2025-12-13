香港宏福苑大火救災資訊混亂！兄弟尋親5日遭警反問「找到了沒」 家屬痛訴：二度折磨

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

香港宏福苑日前發生的嚴重火災造成了160人死亡，災後無論是倖存居民還是罹難者家屬，都面臨隨之而來的安置、重建以及喪葬和經濟等多重難題。港媒揭露，Ivan與Nelson兩兄弟在大火5日後才確認雙親罹難，且遺骸不全。尋親期間，他們飽受資訊混亂之苦，曾獲報認屍卻因前線狀況外而白跑一趟，痛批部門間資訊斷層對家屬造成二次傷害，呼籲政府應記取教訓，建立更完善的前線救災資訊系統。

香港宏福苑災後無論是倖存居民還是罹難者家屬，都面臨隨之而來的安置、重建以及喪葬和經濟等多重難題。（圖／香港大埔區議員羅曉楓臉書）

根據「香港01」報導，火災當日，弟弟Nelson目睹父母住所陷入火海，隨後幾天兩兄弟跑遍醫院與社區中心尋人無果。由於警方初期僅採手寫登記且認屍照片未分類，導致他們被迫每天重複翻閱那些令人心痛的遺體照片。期間更遭警員反問「是否已找回父母」，或是明明接獲認屍通知、前線人員卻狀況外的情形，令人既無助又憤怒，心情也從期盼父母生還轉為只求能留下全屍。

直到災後第5日，兩兄弟終於確認了父母的遺體，母親的遺體已經碳化，父親的身份則需要進一步透過DNA比對才能確認。儘管目前已能安排火化事宜，但涉及遺產處理所需的死亡證明，核發平均得耗時半年才能取得。面對父母驟逝，兄弟倆強忍悲痛處理後事，雖感謝前線辛勞，但強烈建議政府應將認屍資料電子化、統一發送災情簡訊，並針對證件核發空窗期提供折衷方案，助家屬早日回歸正常生活。

災後重建之路漫長，政府雖發放補助並安排過渡房屋，但無法滿足所有人發需求。對於未來規劃，居民意見分歧，有人盼原址重建，有人則望建紀念花園。目前長遠安置方案如「居屋換居屋」或現金補償尚未定案，複雜的按揭問題金管局仍在研擬中。



