香港宏福苑大火死亡人數增至151人

（中央社記者張謙香港1日電）香港警方公布，截至今天下午4時，大埔宏福苑的死亡人數增至151人，另有30餘人失聯。

香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻表示，警方災難遇害者辨認組今天在其中一幢大樓再找到8具遺體，部分遺體此前由消防員發現，這些遺體殘缺不全，有些更被燒成灰燼。

據公布，在151名死者中，目前有104人的身分已確認，其餘仍待確認。此外，至今有30名居民仍然失聯。

林敏嫻說，警方會盡量在大火現場找到與死者相關的物件，以便家屬可以確認他們的身分。（編輯：廖文綺）1141201