香港宏福苑大火死傷嚴重！富商李嘉誠捐3.2億救災 暖舉藏深意

香港大埔「宏福苑」大樓26日發生五級火警，截至今（28）日稍早統計死者已增至94人、76人受傷，引起各界關注，許多演藝圈名人都投入救災行列，香港富商李嘉誠「李嘉誠基金會」也將撥款3000萬港幣（約台幣1.2億）提供及時救助，未來會再額外撥出5000萬港幣（約台幣2億）幫助社區重建。

富商李嘉誠透過基金會提供3.2億救災資金。（圖／翻攝李嘉誠基金會臉書）

「李嘉誠基金會」於臉書上提到會即時撥款3000萬港幣，設立設立緊急援助基金支援註冊慈善機構，特別是服務大埔區的團體，「為受宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。」

李嘉誠基金會還將以「紀律部隊專項基金」提供支援，「李嘉誠先生與全港市民一同向英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝。他們的無畏精神、仁心關懷與堅毅承擔，充分體現了香港不屈不撓的精神。」因此會向在執行任務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。

李嘉誠基金會提供3.2億救災資金。（圖／翻攝李嘉誠基金會臉書）

此外，李嘉誠基金會未來會提供5000萬港幣的後續支援，「李嘉誠先生同時向所有在這場不幸事件中遭受損失或痛苦的人士致以深切慰問。我們的心與祈念與每一位受影響的市民同在。基金會將繼續與社群並肩同行，並將撥出額外5000萬港元的後續支援計劃，助力社區重建復元。」

