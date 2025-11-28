香港宏福苑大火死傷慘重！五月天領軍相信音樂捐款890萬 支援救災與災後重建

[FTNN新聞網]

記者吳雨婕／綜合報導

香港大埔「宏福苑」大樓26日發生五級火警，上網慘重，各界人士加入救災行列，其中相信音樂於今（28）日稍早在社群媒體上宣布捐款220萬港幣（約台幣890萬元）救災。

五月天所屬的相信音樂捐款890萬給香港賑災。（圖／相信音樂提供）

相信音樂旗下藝人包含五月天、丁噹、白安等，稍早在臉書發文：「大火無情，人間有愛。面對火災帶來的巨大傷痛，我們深感悲痛，心懷牽掛。相信音樂謹代表公司及全體藝人，向香港『大埔宏福苑援助基金』捐贈約港幣220萬元，盼望能略盡綿力，支援救援行動及災後重建工作。」

廣告 廣告

五月天所屬的相信音樂捐款890萬給香港賑災。（圖／相信音樂提供）

相信音樂還提到：「願同心同行，共渡艱難時刻，攜手走過傷痛的日子。香港加油，我們始終與你們同在。」

更多FTNN新聞網報導

香港大火／港男團MIRROR宣布缺席MAMA！ 向受影響觀眾致歉：感謝大家諒解

香港44死大火衝擊MAMA！典禮緊急改腳本 火焰特效全喊卡

MAMA主辦方宣布！紅毯取消、典禮現場直播 增默哀橋段悼念罹難者

