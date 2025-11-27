香港宏福苑大火死傷慘重 消防署授高樓逃生5要訣
（中央社記者黃麗芸、劉建邦台北27日電）香港新界大埔宏福苑大火釀多人死傷。消防署今天提醒，面對高樓火災逃生，民眾應謹記不可躲在浴室等5要訣；台北建管處也說，依法要求施工鷹架及防護網需具完善防護措施。
正在進行大廈維修工程的香港新界大埔宏福苑昨天發生大火，已造成至少55死，另有200多人失聯；警方拘捕宏福苑維修工程的工程公司董事及顧問等3人。香港執業安全師學會會長李光昇受訪表示，有理由相信，涉事的竹棚網無阻燃性質，以致火勢迅速蔓延。
關於建築物外牆裝修進而引發火災事故。台北市建築管理工程處透過文字回應，針對建築工程及外牆修繕所使用施工鷹架，是依「台北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」管理，要求鷹架（國內新建工程多採鋼管施工架）及防護網等設施具備完善防護措施，以避免物料飛散或墜落，確保公共安全。
建管處表示，工地外牆鷹架防護網，應使用鍍鋅鐵絲網或尼龍塑膠網，雖未要求防護網使用阻燃材質，但稽查時都會特別查察防護網有無損壞等狀況，以確保公共安全。
針對稽查部分，建管處表示，每半年委請技師公會派員現場勘檢施工鷹架安全情形。今年度下半年共查核28件工地，其中21件合格、7件不合格；經限期改善後，皆已完成補正並複查合格。
面對高樓火災如何逃生，消防署告訴中央社記者，民眾應謹記5項應變逃生要訣。分別為「不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標」；以及「不可搭乘電梯逃生」，因火場會發生斷電情形，使用電梯逃生容易受困在電梯內。
還有「不可躲在浴室」，由於火場危害主要為濃煙，浴室門及天花板大多為塑膠材質、不耐高溫，且浴室門下方的通風百葉也無法有效阻絕濃煙危害；「不可浪費時間尋找濕毛巾而延誤逃生避難」，濕毛巾擋不住濃煙中的一氧化碳和有毒氣體，不可浪費寶貴的逃生避難時間尋找，應爭取避難逃生時間，運用能掩住口鼻之物即可（例如口罩、領帶…等）。
最後，「火場逃生避難流程原則」，應記得向下逃、門要關，火災發生時，原則上往1樓向外逃生，火場逃生避難時，一定要謹記隨手關門。
消防署提醒，若逃生不行、則改避難，往1樓向外逃生時，若主要逃生路徑外已有濃煙無法避難時，請尋找第2逃生路徑往1樓往外逃生；但若第2逃生路徑也受阻礙，則改往未起火相對安全空間關門避難，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，並撥打119求援，記得詳細告知119待救人員所在位置，等待消防人員救援。
另外，火災預防也有6要點注意。消防署表示，首先「電氣使用安全、5不1沒有」，民眾用電應牢記「用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物、沒有商品安全標章的電器不用」，以確保居家安全。
其次「爐火烹調安全、人離火熄」，民眾居家烹煮應隨時注意用火安全，別因小憩片刻、電話聊天或一時外出而離開現場，造成食物煮焦釀災，謹記「人離火熄」，才能煮得開心、吃的安心；「抽菸安全、決不在床上吸菸」，床上吸菸易引燃床單等造成失火，務必養成隨手熄滅菸蒂的習慣。
還有「避免逃生不及、裝置火警自動警報設備或住宅用火災警報器」，火警自動警報設備或住警器可以24小時全年無休偵測火災生成物，即早發出警報聲響，以利掌握關鍵黃金時間，即早應變避難逃生。
消防署提醒，「避免可燃物延燒、使用耐燃材料及防焰製品」，居家煮飯要用火、開燈要用電，因生活需要隨時會用到火源，只要讓起火處周邊無足夠可燃物，即便火苗起燃也無東西可燒、或不容易燃燒，火勢就無法蔓延擴大。因此裝修應使用耐燃材料，窗簾也要選擇具有防焰功能。
最後，「及時撲滅小火、設置滅火器」，滅火器設計簡單可攜，一般人也能使用來撲滅剛發生的小火，居家也要設置滅火器，使用4字訣為「拉-拉插梢、瞄-瞄準火源底部、壓-壓握把、掃-向火源左右掃射」。
消防署呼籲，火場無情，民眾唯有學習火災預防及應變知識，平時謹記逃生避難原則，才能保障民眾生命財產安全。（編輯：龍柏安）1141127
其他人也在看
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 4 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 2 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 23 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 8 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前