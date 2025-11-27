香港宏福苑大火死傷慘重 消防署授高樓逃生5要訣

（中央社記者黃麗芸、劉建邦台北27日電）香港新界大埔宏福苑大火釀多人死傷。消防署今天提醒，面對高樓火災逃生，民眾應謹記不可躲在浴室等5要訣；台北建管處也說，依法要求施工鷹架及防護網需具完善防護措施。

正在進行大廈維修工程的香港新界大埔宏福苑昨天發生大火，已造成至少55死，另有200多人失聯；警方拘捕宏福苑維修工程的工程公司董事及顧問等3人。香港執業安全師學會會長李光昇受訪表示，有理由相信，涉事的竹棚網無阻燃性質，以致火勢迅速蔓延。

廣告 廣告

關於建築物外牆裝修進而引發火災事故。台北市建築管理工程處透過文字回應，針對建築工程及外牆修繕所使用施工鷹架，是依「台北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」管理，要求鷹架（國內新建工程多採鋼管施工架）及防護網等設施具備完善防護措施，以避免物料飛散或墜落，確保公共安全。

建管處表示，工地外牆鷹架防護網，應使用鍍鋅鐵絲網或尼龍塑膠網，雖未要求防護網使用阻燃材質，但稽查時都會特別查察防護網有無損壞等狀況，以確保公共安全。

針對稽查部分，建管處表示，每半年委請技師公會派員現場勘檢施工鷹架安全情形。今年度下半年共查核28件工地，其中21件合格、7件不合格；經限期改善後，皆已完成補正並複查合格。

面對高樓火災如何逃生，消防署告訴中央社記者，民眾應謹記5項應變逃生要訣。分別為「不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標」；以及「不可搭乘電梯逃生」，因火場會發生斷電情形，使用電梯逃生容易受困在電梯內。

還有「不可躲在浴室」，由於火場危害主要為濃煙，浴室門及天花板大多為塑膠材質、不耐高溫，且浴室門下方的通風百葉也無法有效阻絕濃煙危害；「不可浪費時間尋找濕毛巾而延誤逃生避難」，濕毛巾擋不住濃煙中的一氧化碳和有毒氣體，不可浪費寶貴的逃生避難時間尋找，應爭取避難逃生時間，運用能掩住口鼻之物即可（例如口罩、領帶…等）。

最後，「火場逃生避難流程原則」，應記得向下逃、門要關，火災發生時，原則上往1樓向外逃生，火場逃生避難時，一定要謹記隨手關門。

消防署提醒，若逃生不行、則改避難，往1樓向外逃生時，若主要逃生路徑外已有濃煙無法避難時，請尋找第2逃生路徑往1樓往外逃生；但若第2逃生路徑也受阻礙，則改往未起火相對安全空間關門避難，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，並撥打119求援，記得詳細告知119待救人員所在位置，等待消防人員救援。

另外，火災預防也有6要點注意。消防署表示，首先「電氣使用安全、5不1沒有」，民眾用電應牢記「用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物、沒有商品安全標章的電器不用」，以確保居家安全。

其次「爐火烹調安全、人離火熄」，民眾居家烹煮應隨時注意用火安全，別因小憩片刻、電話聊天或一時外出而離開現場，造成食物煮焦釀災，謹記「人離火熄」，才能煮得開心、吃的安心；「抽菸安全、決不在床上吸菸」，床上吸菸易引燃床單等造成失火，務必養成隨手熄滅菸蒂的習慣。

還有「避免逃生不及、裝置火警自動警報設備或住宅用火災警報器」，火警自動警報設備或住警器可以24小時全年無休偵測火災生成物，即早發出警報聲響，以利掌握關鍵黃金時間，即早應變避難逃生。

消防署提醒，「避免可燃物延燒、使用耐燃材料及防焰製品」，居家煮飯要用火、開燈要用電，因生活需要隨時會用到火源，只要讓起火處周邊無足夠可燃物，即便火苗起燃也無東西可燒、或不容易燃燒，火勢就無法蔓延擴大。因此裝修應使用耐燃材料，窗簾也要選擇具有防焰功能。

最後，「及時撲滅小火、設置滅火器」，滅火器設計簡單可攜，一般人也能使用來撲滅剛發生的小火，居家也要設置滅火器，使用4字訣為「拉-拉插梢、瞄-瞄準火源底部、壓-壓握把、掃-向火源左右掃射」。

消防署呼籲，火場無情，民眾唯有學習火災預防及應變知識，平時謹記逃生避難原則，才能保障民眾生命財產安全。（編輯：龍柏安）1141127