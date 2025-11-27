香港宏福苑大火死傷慘重 賴清德：一起為香港祈福

香港新界大埔區宏福苑26日發生香港回歸以來第2宗五級火警。（圖/達志/美聯社）

香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，造成至少44人死亡、33人受傷，另有279人失蹤。對此，總統賴清德今（27）日在社群平台上表示，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯地慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者」。

賴清德於社群平台X表示，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓。目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。

廣告 廣告

賴清德表示，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯地慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

香港宏福苑「五級大火」帶走13條人命 疑似工人「棚架抽菸片」全網瘋傳

22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機

網黃躲貨架「掀衣露胸」喊把自己賣掉 好市多怒：禁止再入場