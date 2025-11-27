香港宏福苑大火死傷慘 賴清德發聲：一起為香港祈福

香港新界大埔區大型社區「宏福苑」昨日下午發生嚴重火警，猛烈大火已經造成至少44人死亡、56人受傷，還有200多人失聯，直到今天上午火勢仍未完全撲滅，災情相當慘重。我國總統賴清德今（27）日也於社群平台發文，為在事件中不幸罹難的人員與家屬表示哀悼，並為香港祈福。

賴清德今日在社群平台X發文寫道，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓，目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤，所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。」同時也為所有在災害中逝去的香港朋友及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

賴清德發文為香港祈福。圖／翻攝自X@賴清德Lai Ching-te

事發的宏福苑社區共有8棟高樓，近日進行外牆拉皮修整，疑似有工人在施工過程中亂丟菸蒂，引燃棚網的保護布，竹編鷹架不斷延燒，造成7棟大樓陷入火海，香港警方在凌晨已逮捕3名疑似肇禍的男子，政府各部門將展開全面善後工作，同時追究相關責任。

