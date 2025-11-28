香港宏福苑大火殷鑑 台北市擬強制全面使用防火鷹架、防護網

台北市長蔣萬安(中)28日出席市政總質詢，與消防局長莫懷祖(左)同台答詢。(記者廖振輝攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕香港宏福苑近日發生大火，昨(27日)晚間台北市雙和市場也發生火警。台北市長蔣萬安今臨時召集跨局處策進會議，他下午至議會總質詢，議員游淑慧也關注此議題，要求全面禁止老屋拉皮用竹製鷹架，並強制要求使用防火材質防護網。蔣萬安表示，下週都發局、建管處會邀集專家學者會議，這部分會聽取專家意見，並朝這方向修正。

今早策進會議與會人員轉述，會中首先針對雙和市場火警一案，進行逐步盤點。蔣市長於會中再次要求，區公所、市場處、教育局、環保局等，必須全力協助地方復原；同時，也責成都發局，立刻發文給持有該地的國產署，要求善盡管理責任。蔣萬安也要求消防局儘速完成火災原因調查，區長要持續關心安置的33位居民，市場處要請自治會協助建立區域性互助合作網絡。

廣告 廣告

會中也針對宏福苑火警討論，蔣萬安要求啟動台北外牆整修建築全面稽查，另建管處要持續推進6至7層樓建物的公安申報、鼓勵成立管委會；消防局與勞檢處協力落實防火區劃等各項安全標準；勞動局、勞檢處等單位針對整修中的大樓，凡涉及焊接、切割等產生火花的作業，確實落實各項法令規範。

此外，由於中央尚未將防護網阻燃標準列入規範，建管處下周將邀集專家學者，研擬北市對於建物外牆施工強制使用檢驗合格防焰阻燃材質的規範，並將相關建議提供給中央。

議場上，游淑慧也關注相關議題。蔣萬安提及，這次宏福苑主要八棟建築一起進行外牆維修，並使用較為易燃的竹製棚架，在防護網材質也是非防火材質的尼龍護網；針對這三點，北市府檢視轄內工區，大部分都是鋼製鷹架，但法令並無規定，至於防護網材質，未來會要求防焰材質。

游淑慧要求，這類老屋拉皮工程，建物裡面還有住人，安全規範要更加嚴格，不過目前法令尚未禁止竹製鷹架，防護網材質也無規範防火，應該納入法規強制規定。

蔣萬安允諾，下週會議會聽取專家的意見，也可以從地方法規來先做強制要求禁止竹製鷹架，並且應使用阻燃材質。

國民黨議員游淑慧質詢。(記者廖振輝攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

宏福苑惡火94死 清晨仍有局部火光 今早將完成7大樓爆破

狂掃砂糖驚動緝毒犬！日本糖果店老闆爆收到台糖「特製大禮」

北市明星高中學生驚傳墜樓 教育局說話了

再冷1天！週末回暖 下週一東北季風再報到

