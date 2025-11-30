香港宏福苑大火涉貪調查 廉署再拘3名承建商負責人

（中央社台北30日電）宏福苑大火迄今奪走128條人命，香港廉政公署已就宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，繼28日較早時拘捕8名涉案人士後，當晚再拘捕3人，至今累計11人落網。

據港媒明報29日報導，3名被捕男子為宏福苑大維修工程承建商負責人，年齡介於52歲至68歲。3人日前已涉嫌誤殺（過失殺人）遭警方拘捕，28日晚間獲釋後，又就廉署的貪污調查被拘捕。3人正被廉署扣查，有關調查仍在進行。

根據資料，宏福苑大維修工程承建商為「宏業建築工程有限公司」。

廉政公署28日較早時已拘捕8人，被捕人士為7男1女，年齡介於40歲至63歲。其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的2名董事，以及2名負責監督有關工程的項目經理；另外3人為棚架工程分判商（分包商），包括1對夫婦、1名中間人。

報導指出，廉署人員已到13個處所搜查，包括涉事工程顧問公司及棚架工程分判商辦公室及被捕人住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。據了解，涉事工程顧問公司為「鴻毅建築師有限公司」。

宏福苑8座大廈去年7月起展開大維修工程，涵蓋外牆打鑿、換喉、混凝土修補及窗眉重建等項目。外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過1年。

宏福苑宏昌閣外的保護網26日下午首先起火，其後現場傳出多聲爆炸，火勢再蔓延至周邊6座大廈。這場驚人惡火迄今造成128人死亡。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141130