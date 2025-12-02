香港宏福苑大火港人在台設弔唁點 邱垂正前往致意

（中央社記者廖文綺台北2日電）香港大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，在台港人自發設置在台弔唁點，陸委會主委邱垂正與陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水等人今日前往致意，並留言向傷者、受災民眾及家屬表達慰問和關懷。

香港大埔宏福苑11月26日發生嚴重火災，目前已知造成156人死亡。據台港經濟文化合作策進會（策進會）網站消息，邱垂正今日與盧長水等人一同前往由在台港人設置的弔唁點「九月茶餐廳」致意。

邱垂正等人並留言，「沉痛哀悼香港大埔宏福苑火災罹難者，願逝者安息、傷者早日康復，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行！」他們向罹難者致上深切的哀悼，並向傷者、受災民眾及家屬表達慰問和關懷。

為了讓身在台灣、心繫香港的台港民眾能一同傳遞對香港的祈願與祝福，在台港人店家與社群自發設置弔唁點。

策進會網站表示，「在這段艱難的日子裡，我們與香港朋友心靈牽繫，願逝者安息、傷者康復、失聯者平安，也願所有受影響的家庭度過難關。讓我們在台灣與香港之間，用關懷串起連結，以行動相互支持，在艱難時刻成為彼此最堅定的力量」。（編輯：邱國強）1141202