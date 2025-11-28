香港宏福苑大火為何還用竹棚架？專家曝「5大關鍵原因」嘆：未禁止
記者簡浩正／綜合報導
香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，至28日清晨7點，已造成約94人罹難、76人受傷，這起回歸後罕見的重大災難令全港陷入悲痛情緒。外界質疑被當地視為文化遺產的「竹編鷹架／竹棚架／竹棚」是元兇，也好奇為何香港工地仍搭竹棚架？對此，專家指出包括成本考量、地形限制、施工彈性，技術傳統等因素，儘管這項技術在許多其他國家已被淘汰，但在香港仍然使用。
據悉，竹編鷹架正式用語是「築棚」（Bamboo scaffolding），粵語稱為「搭棚」，被視為是文化遺產。而據《香港文匯網》報導，香港建造業總工會理事長周思傑說，香港建築工地經常使用竹棚，但竹枝本身由乾燥竹材製成，正常情況下並不容易燃燒，除非火勢猛烈。
對於大埔宏福苑火災一事，天時地利不動產顧問公司總經理、消基會房屋委員會召集人張欣民發文表示，香港這次大埔宏福苑多棟大樓發生大火災，據報導起因可能是整修中搭起的竹棚架及其配套的尼龍防護網。很多人都很納悶「為什麼香港到現在還在搭竹棚架，而不是現代化的金屬鷹架呢? 竹棚架不是早期香港電影中很常看到的建築工地景象及工法嗎？現在都什麼時代了」等質疑。
他說，香港建築工地廣泛使用竹棚架而非金屬鷹架，是基於多種實際因素，包括成本考量、地形限制、施工彈性，以及技術傳統，儘管這項技術在許多其他國家已被淘汰，但在香港仍然使用，主要就是這些原因。
• 成本效益高：竹棚架的材料成本和人工總成本遠低於金屬鷹架。有業界人士指出，竹棚架的總成本可能僅為金屬鷹架的四分之一到三分之一。
• 材料輕便、運輸容易：香港城市空間密集，舊市區巷道狹窄，金屬棚架需要使用機械進行吊裝和運輸，而竹竿輕巧，可以輕鬆地以人力搬運，非常適合在擁擠的環境中施工。
• 施工靈活性高：竹棚架可以根據建築物的複雜形狀或不規則外牆快速調整和搭建，彈性比標準化的金屬鷹架更高。
• 技術成熟與人力充足：香港擁有大量經驗豐富的註冊竹棚架師傅（約2500名），這項技術已成為香港標誌性的文化符號之一。
• 法規允許：香港目前法規並未完全禁止使用竹棚架，而是透過修訂《竹棚架工作安全守則》等方式加強安全管理，確保其在使用時符合穩固和安全的要求。
是否跟進「週休3日」？晶華潘思亮回應了 曝台灣「3景」最吸引外國人來
慟！「惡性腫瘤手術專家」三總神外主任馬辛一病逝 院方回應了
簡直浪費錢！專家點名「5居家用品」應立刻停止購買 曝省錢絕招
蘇丹紅化妝品「新增1代工業者」食藥署曝「這款潤唇膏」暴增6000支下架
