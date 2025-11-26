香港宏福苑大火燒逾12小時！3男涉誤殺被捕

▲香港大埔宏福苑五級大火，延燒逾12小時仍未完全熄滅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑昨（26）日發生五級大火，截至今（27）凌晨4點左右，已造成至少36人死亡，279人失聯，大火延燒逾12小時仍未完全熄滅。香港保安局聲稱，整起事件不排除刑事可能，已將3名男子以「誤殺」為由逮捕。

綜合中港媒體報導，這場大火始於26日下午，一直燒到入夜甚至隔天凌晨都還未完全撲滅，送院人數不斷增加。

香港特區政府保安局局長鄧炳強27日凌晨表示，根據火災現場初步分析，不排除刑事案件的可能性，已交由香港警方進一步調查。報導指，消防員滅火時，發現外牆的保護網、防火布、塑膠布蔓延速度，遠比合規物料猛烈、快速，相當不尋常；至於沒被波及的大廈外牆上，部分窗口的通風位置亦有貼發泡膠板，但發泡膠板遇熱時易蔓延，亦不尋常。

香港政府並發新聞稿指出，針對棚架搭建以及所採用的保護幕、保護網、防水油布或塑膠帆布等物料，屋宇署一向實施嚴格的阻燃特性要求，上月已向所有註冊建築專業人士及註冊承建商發出通告，再三提醒他們檢視、確保負責的建築工程的保護網等，符合認可標準的阻燃性能。

香港特區行政長官李家超則指出，已知火災造成至少36人遇難，另有279人失聯，目前現場火情已經基本受控。事件中，有3名男子涉嫌「誤殺」被捕，稍後將交代詳情。

