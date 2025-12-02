香港宏福苑大火至今156死 邱垂正赴在台港人弔唁點致意

陸委會主委邱垂正親自前往在台港人開設的「九月茶餐廳」對於香港宏福苑大火表達哀悼之意。台港經濟文化合作策進會提供



香港大埔宏福苑於11月26日發生重大火災事故，至今已有156人，仍有30港人失聯。陸委會在事故發生後先是透過新聞稿表示哀悼，陸委會主委邱垂正今（12/2）日前往在台港人設置的弔唁點「九月茶餐廳」致意。

11月26日香港大埔宏福苑發生重大火災事故，造成嚴重傷亡。為了向受難者致意，也讓更多台灣民眾能一同傳遞對香港的祈願與祝福，在台港人心繫香港，對大埔宏福苑火災感到無比悲痛，店家與社群自發設置弔唁點，希望能在台灣匯聚彼此的力量，讓台港兩地的關懷能跨越距離、彼此相伴。

廣告 廣告

邱垂正今日率港澳蒙藏處處長兼本會秘書長盧長水及同仁，前往由在台港人設置的弔唁點「九月茶餐廳」致意，表示與香港朋友心靈牽繫，願逝者安息、傷者康復、失聯者平安，也願所有受影響的家庭度過難關。

陸委會主委邱垂正親自前往在台港人開設的「九月茶餐廳」對於香港宏福苑大火表達哀悼之意。台港經濟文化合作策進會提供

邱垂正留言寫下：「沉痛哀悼香港大埔宏福苑火災罹難者，願逝者安息、傷者早日康復，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行！」向罹難者致上深切的哀悼，並向傷者、受災民眾及家屬表達誠摯的慰問和關懷，陪伴香港朋友共同面對沉重哀痛時刻。

陸委會資助成立的台港經濟文化合作策進會（策進會）負責對港交流業務，表示台港之間將用關懷串起連結，以行動相互支持，在艱難時刻成為彼此最堅定的力量，陸委會與策進會也將持續提供各項服務與協助，陪伴每位在台的港澳新住民朋友穩定生活、安心前行。

更多太報報導

錢麗遭廢止依親居留已沒健保 移民署證實：危害國家安全與社會安定

香港大火罹難者增至156人 其中有10名外傭罹難

香港宏福苑大火 陸委會哀悼：但尚無台人受影響