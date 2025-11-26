香港宏福苑大火設限飛區 防無人機干擾救援

▲香港宏福苑大火，居民有家歸不得，只能先被安置在臨時收容中心。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火，從26日下午延燒至27日清晨，港府在最新直播中表示，至少44人死亡，7名消防處人員受傷，1名消防員殉職，傷亡人數將陸續更新，預計救援行動至少要持續到黃昏，並透露目前逮捕的3人是工程公司負責人，包括2名董事、1名工程顧問。港媒指出，事發的宏福苑曾捲入3.3億港元，折合新台幣約13億的維修風波，去年7月終於動工，原本預計明年3月能完成拆棚，沒想到卻在年底發生憾事。

綜合港媒報導，大埔宏福苑業主立案法團文件顯示，去年1月通過3.3億港元的大維修方案，要求8座共1984戶，每2個月、分6期繳交16至18萬港元（折合新台幣約60萬至70萬）的維修費，一度引起不少屋主不滿，幾經波折，終於在去年7月動工，過程還曾遇到有屋主按照《建築物管理條例》，要求召開特別屋主大會，重新決定維修方案、重選法團代表。

宏福苑於去年7月開始進行大維修，至今已動工超過1年，包括重建天台太陽能板、窗楣窗簷、灌漿舖紙皮石等等，承辦商為宏業建築工程有限公司，原本預計於明年3月至6月就可以分批拆除棚架。然而，受颱風「樺加沙」影響，棚架結構出現損毀，曾在10月上旬進行加固修復工作。

大火發生後，香港新界北總區重案組展開調查，發現建築物外牆保護網、防水帆布、塑膠布，疑不符合防火標準，警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠，屬於易燃且可能加速火勢的材質，據信是工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。

香港警務處已在宏福苑設立「限制飛行區」，時間為27日上午8點至30日上午8點，以保障公眾安全及救援工作進行順利。香港警方並提醒，如在未獲授權的情況下，於「限制飛行區」放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬元港幣及監禁2年。

