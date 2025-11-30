香港宏福苑大火逾200隻寵物受困高樓 動保志工與警消聯手救出92隻

即時中心／林韋慈報導

香港宏福苑大火今（30）日進入第4天，由於火災發生在白天，許多居民無法及時返回家中救出寵物，因此在網路上貼出寵物照片，期盼奇蹟出現。此次火災波及宏福苑7棟樓房，不少高樓住戶飼養的寵物被困室內。據了解，非營利組織、動物保護志工團體與消防部門密切合作，截至目前已成功救出約92隻寵物。

根據擔任動物保護志工的民眾表示，這次火災中，有超過200隻寵物，包括狗、貓與鳥類，被困在高樓住宅內。許多飼主在起火時不在家，或在緊急逃生時無法帶著寵物離開，因此使動物受困。火勢大約花了43小時才幾乎完全撲滅。即使火舌沒有直接燒到室內，被困的寵物仍因高溫、缺水等因素面臨生命危險。

快新聞／宏福苑大火寵物救援受矚目 逾百隻寵物脫困

日前香港消防隊救援貓咪中。（圖／擷取自Threads）





許多飼主透過Threds、臉書發布房號與寵物照片請求救援，志工們整理這些資訊，並利用線上表單工具與消防部門共享寵物所在位置。消防人員則在安全範圍內進行搜救。香港非營利組織「愛護動物協會（SPCA）」與志工團體成員在火場附近待命。消防員找出的寵物，不論生死，都會交給他們；若需要治療，由志工將其送往動物醫院。

也有許多公民團體與動物醫院加入救援行動，無償提供醫療服務與寵物救護車給此次受災戶。台灣的寵物品牌，也跨境提供支持，創辦人孫宗德表示看到宏福苑災情，心情非常沈重。即使身處台灣有些距離，但仍能對飼主們此刻的焦心感同身受。希望能盡一份綿薄之力，替受災的家庭盡一份心意。他表示，他們將與當地夥伴合作，主動聯繫受影響住戶，提供每隻毛孩最高三個月的免費貓砂與伙食，並且提供香港倉庫中備有充足的物資，乾糧、主食罐、貓砂、尿墊、清潔用品、情緒放鬆保健品等。













快新聞／香港宏福苑大火寵物救援受關注 出動寵物救護車

此次動物救援也是香港社會高度關注議題。（圖／擷取自Threads）





