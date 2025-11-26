香港宏福苑大火釀嚴重死傷 習近平指示全力撲滅火災
香港新界大埔區「宏福苑」大火釀成多人死傷，香港特首李家超26日晚間緊急召開跨部門緊急會議，全力救災。中國國家主席習近平也指示香港政府全力撲滅火勢，並對遇難人員表達哀悼。
據中國官媒報導，習近平對此事件高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，指示駐港負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員、殉職消防員的哀悼。
習近平同時要求中央政府支持香港政府全力以赴撲滅火災，提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。
