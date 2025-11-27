香港宏福苑大火釀數十死傷 37歲消防員殉職同袍悼「落更喇」

2025年11月26日，香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」發生大火，鷹架包覆的綠色安全網恐使用非阻燃材料。美聯社





香港大埔宏福苑昨天（11/26）發生嚴重大火，外牆棚架先起火，濃煙迅速蔓延多棟大樓。至今天（11/27）上午仍未完全撲滅，已造成數十人死傷，超過兩百人失聯。現場出動約1200名消防與救護人員搶救。8棟大樓中僅1棟未受波及，其餘仍有3棟持續燃燒，消防已由5樓起逐層搜索，預計今天中午至傍晚才能抵達天台。多名居民受困，多人重傷送醫。

一名37歲消防員何偉豪在救火期間殉職，曾任機場特警，轉投消防已9年。同袍在平台貼出兩人合照悼念，強調打火弟兄們都為他感到自豪。

警方展開調查，凌晨拘捕3名涉嫌過失殺人的工程負責人。消防指出外牆裝有保護網、防水帆布和塑膠布，懷疑未符合防火標準。另在未被波及的大樓外窗發現大量發泡膠包封，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因，正調查相關工程公司是否涉及嚴重疏忽及裝設必要性。

