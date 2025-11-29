香港宏福苑大火釀死！廉政公署嚴查貪腐 11人落網3交保

香港宏福苑大火事件引發多方關注，司法單位正積極展開調查並追究相關責任。過去一年，勞工處針對「宏福苑維修工程」已發出16張警告，提醒注意防火和施工安全，但仍未能避免悲劇發生。目前第二波拘捕行動已展開，共有8人被捕，調查重點聚焦於是否涉及貪污問題。同時，先前已有3人因涉及誤殺罪被捕後交保。這場災難不僅摧毀了無數家園，也引發了對工程安全管理和監督機制的深刻反思。

宏福苑大火釀死究責，工程顧問公司2董事遭拘捕。（圖／TVB）

香港廉政公署展開大規模調查行動，兵分十三路進行搜索，逮捕了七男一女，其中包括兩名翻修工程的設計公司負責人、兩名工程主管、三名腳手架分包商以及一名中間人，年齡介於40歲至63歲之間。這是司法單位在火災後發起的第二波拘捕行動。被捕人員中，工程顧問公司「鴻毅建築師」的負責人身穿黑色上衣、戴黑框眼鏡，雙手被上銬，頭低得不能再低；另一名穿白色羽絨衣的男子在搜索後也被帶回偵訊。

在27日的第一波行動中，宏業建築工程公司的兩名董事與一名顧問因涉及誤殺罪被捕，目前已交保候審。然而，該公司在香港仍有多個外牆維修工程正在進行中，引起居民的擔憂。一位李姓女士表示非常害怕，甚至睡不著覺，她的孫女也提到火勢很大，讓她們不知如何是好，真的很害怕，因為不知道何時會再發生火災。

值得注意的是，香港勞工處在過去一年中，針對宏福苑維修工程已發出16次警告，要求採取防火措施，並針對不安全的施工狀況發出6張改善通知，最後一次警告就在本月20日，但仍未能阻止悲劇發生。一位宏福苑住戶解釋了火災蔓延的原因，表示棚架一燒，火便通過棚網蔓延，導致一發不可收拾。他特別提到發泡膠很容易起火，而每座大樓外面都有這種材料。

宏福苑建於1983年，位於香港大浦區，共有八幢住宅大樓，超過一千九百套住房，如今被大火吞噬，造成嚴重傷亡。香港檢廉正在搜索相關證物，嚴查貪腐行為，並追蹤金流，確保所有應負責任的人都無法逃脫法律制裁。

