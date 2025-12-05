香港宏福苑大火釀逾百死 立法會選舉「如期舉行」挨轟

香港立法會將於本月7日舉行選舉，卻碰上宏福苑大火造成上百人死亡，社會籠罩在哀傷氣氛中。特首李家超日前宣布，立法會選舉將如期舉行，強調「如期舉行（立法會）選舉，也是對社會穩定的維護」，但此決定引發部分民眾反彈，認為當局此時應該全力處理善後、照顧受災居民，舉行選舉「實在不宜」，有學者則指出，若本次投票率偏低，將反映民眾的憤怒與不滿情緒。

有民眾表示，整個香港都處在悲痛之中，政府在發布相關公告前應該多加思考，更要把市民感受放在第一位。也有民眾坦言，大家心情沉重，「別說你選個領導出來，你就是選國家主席現在都沒心情啊」，他痛批，大火發生至今，竟沒有任何官員為此負責下台，質疑「出了這麼多的事情，李家超他還能再坐這個位置嗎，他只能下去了啦」。

廣告 廣告

火災發生後，曾有學生上街派發傳單，要求港府對事件進行獨立調查，但隨後遭警方帶走問話。另一方面，廉政公署本月4日拘捕4名男子，指控他們在社群平台留言或轉發貼文，涉嫌煽動他人不投票或投無效票。

香港大學榮譽教授卜約翰指出，若這次選舉投票率走低，將反映出社會上的憤怒與不滿情緒。在中方介入下，香港立法會直選議員人數陡降，只剩20人，並提倡「愛國者治港」，參選人須經過篩選。上屆立法會選舉投票率僅30.2%，已創下歷史新低，本屆投票率結果將於兩天後揭曉。

國際中心／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

香港大火劣質防護網成禍首 製造商疑為習近平親家

香港宏福苑大火！「宏志閣」開放2天居民取物 建築現況曝光

宏福苑大火增至156死 「唯一未受波及」宏志閣居民明後天可返家取物