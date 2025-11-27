香港宏福苑大火釀44死 賴清德：此時此刻一起為香港祈福

香港 / 武廷融 綜合報導

香港新界大埔「宏福苑」發生嚴重火災，截至目前已造成44人死亡、279人失聯。總統賴清德今(27)日也發文為香港祈福，賴清德說「我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。」

香港新界大埔「宏福苑」26日發生嚴重火警，火勢從下午一路延燒至深夜，直到現在仍未完全熄滅。這場火災也釀成至少44人死亡、29人受傷，且還有279人下落不明，被認為是香港近年最嚴重的火災之一。

賴清德今日也在社群平台X上發文表示，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓。目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。」

